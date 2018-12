Oszuści podszywają się pod Orange. "Kto się nabierze, straci wszystkie oszczędności"

Internetowi oszuści mają coraz to nowe metody, by czyścić konta swoich ofiar. - Na skrzynki Polaków trafiają maile podszywające się pod sieć Orange - alarmują eksperci. Nieuwaga może kosztować nas nawet utratę wszystkich oszczędności.

- Ofiara dowiaduje się, że spóźniła się z zapłatą za fakturę i jej dostęp do internetu został ograniczony. Następnie ofiara proszona jest o zapłatę niewielkiej kwoty (ok. 1 PLN) przez “płatność elektroniczną” - opisuje sposób działania oszustów serwis Niebezpiecznik. Takie wiadomości mają trafiać zresztą nawet do tych, którzy nie są klientami sieci Orange.