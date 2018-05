Oszustwa "na rynnę". Naciągacze czują się bezkarni. "To nie jest przestępstwo" - mówi policja

Popularna metoda naciągania ludzi na szybką wymianę rynien to nie przestępstwo. Policja w wielu przypadkach ma związane ręce. - Wiele tych spraw to po prostu spór o cenę, w takiej sytuacji można tylko wytoczyć proces cywilny - mówią prawnicy.

- Zanim weszli na ten dach powiedzieli, że za wszystko zapłacę 150 złotych. W pewnym momencie podjechał samochód i wysiadło z niego dwóch starych Cyganów. Już wtedy pomyślałam, że to chyba oszustwo - mówi pani Regina. - Ci, co przyjechali, jak się okazało rządzili. Chcieli 3 tys. złotych.

- Kiedy się jeszcze ostatecznie nie zdecydowałem, ten młodszy był już na drabinie i zerwał kawał starej rynny, wcześniej twierdząc, że tylko będzie sprawdzał, czy ich nowa rynna pasuje - pisze pan Wiesław z Krakowa. - Po tym jak założyli nową rynnę na starych hakach, przyszedł z busa jeszcze jeden człowiek i zaczęli mówić, że 250 zł to cena za jeden metr rynny. Ostatecznie, głównie z powodu gróźb i dla świętego spokoju zapłaciłem 500 zł. Później, jak emocje trochę opadły, to okazało się, że prace zostały źle wykonane.

Sprawą, jak mogłoby się wydawać, powinna zająć się policja. Nie jest to jednak takie proste. - Cena usługi i sposób jej wykonania to kwestie regulowane przez Kodeks cywilny i policja nie ma tu żadnych kompetencji - mówi Joanna Kącka, rzecznik prasowy łódzkiej policji.

- Obawiam się, że muszę w tej sytuacji przyznać rację policji - komentuje adwokat dr Łukasz Chojniak, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. - Żeby doszło do oszustwa, musimy mieć do czynienia z celowym wprowadzeniem w błąd, w celu uzyskania korzyści majątkowej. Jeśli jest to po prostu usługa, to zostaje sąd cywilny, bo to w jego kompetencjach leży wyjaśnianie konfliktów dotyczących cen.