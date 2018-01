Padnie kolejny rekord WOŚP. Polacy przekazali fundacji miliard złotych

To już pewne. XXVI Finał WOŚP przejdzie do historii. Orkiestra zebrała podczas niego nie tylko najwięcej pieniędzy. Przekroczyła również miliard złotych, które wpłynęły na jej konto od początku istnienia.

Licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przed rozpoczęciem tegorocznego finału wskazywał 827 mln zł . To nominalna wartośc pieniędzy zebranych od 1993 r. Upływ czasu każde jednak spojrzeć na nią inaczej i uzwględnić to, w jaki sposób wpływa na nią inflacja. Po przemnożeniu wyników kolejnych finałów przez wartości tzw. skumulowanej inflacji otrzymamy kwotę ponad 900 mln zł.

Polacy, mimo ostrego ataku na WOŚP przez obóz władzy rządzącej, przekazali do godz. 12 już 81,5 mln zł. Nie jest to bilans ostateczny i wszystko wskazuje na to, że Jurek Owsiak za kilka miesięcy pochwali się, że fundacja zebrała łącznie grubo ponad 100 mln zł. Skąd to wiemy? Z wyników ubiegłorocznego finału. Dzień po nim WOŚP informowała o tym, że ma na koncie 62,4 mln zł. Nie był to jednak koniec - wciąż trwało liczenie. Nie zakończyły się także aukcje.