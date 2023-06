Pakiet nieodpłatnych badań "Profilaktyka 40 plus" został przedłużony

Program "Profilaktyka 40 plus" realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Według dotychczasowych zasad wszystkie osoby powyżej 40. roku życia otrzymują jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu "Profilaktyka 40 plus", dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.