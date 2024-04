Pestycydy w czosnku z Chin? Rolnicy domagają się kontroli

Członkowie Dolnośląskiej Izby Rolniczej w oficjalnym piśmie zaznaczyli, że w przeciwieństwie do Państw Trzeciego Świata, polscy rolnicy ponoszą ogromne koszty produkcji i przechowywania towaru. Ma to związek z wprowadzaniem przez Unię Europejską norm środowiskowych. Rolnicy apelują do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin o wprowadzenie kontroli fitosanitarnych. Wskazują, że produkty m.in. z Chin i Egiptu, trafiają potem na sklepowe półki.