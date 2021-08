PGE jest za uwolnieniem cen energii. To dla nas pewne podwyżki

W praktyce, co roku sprzedawcy prądu składają wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza (lub nie) taryfy dla gospodarstw domowych. Dzieje się to tylko raz do roku, co może powodować później duże różnice cen regulowanych w porównaniu z cenami na wolnym rynku, które muszą płacić odbiorcy biznesowi.