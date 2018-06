Piątek po Bożym Ciele do odpracowania w sobotę? Pracodawca ma do tego prawo

Boże Ciało wypada zawsze w czwartek, a to oznacza, że łatwo zorganizować sobie długi weekend. Jednak jeśli szef da wolne z góry, może zażądać odpracowania piątku po święcie. Nawet w sobotę.

Zaraz po majówce można mieć drugi długi weekend. Wystarczy wziąć urlop w piątek po Bożym Ciele - to oznacza cztery dni wolnego. Nie zawsze jednak można wziąć urlop w taki piątek. Pracodawca może po prostu narzucić swoim podwłanym, że w ten dzień pracy nie będzie. To jednak wiąże się ze sporymi komplikacjami.

Piątek po Bożym Ciele. Pracodawca każe, trzeba odpracować

Jeśli pracodawca podejmie decyzję, że piątek po Bożym Ciele będzie u niego wolny od pracy, to trzeba go będzie odpracować. To niezbędne chociażby z formalnego punktu widzenia - trzeba po prostu osiągnąć potrzebny wymiar czasu pracy. Kiedy więc można odpracować taki dzień? Tu juz wiele leży w gestii pracodawcy. A ten ma prawo uznać, że piątek po Bożym Ciele będzie odpracowany w sobotę.