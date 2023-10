Picie 2-3 kaw dziennie może wydłużać życie. Tak mówią wyniki badań, które trwały kilkanaście lat

Co więcej, badania wykazały, że spożywanie kawy mielonej i rozpuszczalnej, ale nie bezkofeinowej, było związane ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia arytmii, w tym migotania przedsionków. W porównaniu do osób, które nie piły kawy, najmniejsze ryzyko wystąpienia tych schorzeń zaobserwowano u osób spożywających cztery do pięciu filiżanek kawy mielonej dziennie i dwie do trzech filiżanek kawy rozpuszczalnej dziennie.