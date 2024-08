Pielgrzymka z audiencją u papieża. Koszty zwalają z nóg

Koszty pielgrzymki do Meksyku

Ogromne środki trzeba przeznaczyć na pielgrzymkę do Meksyku. Dziennik donosi, że 12-dniowy wyjazd to wydatek rzędu 5900 zł dodatkowo 1,4 tys. dolarów. Główny punkt tej pielgrzymki to Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, ale organizatorzy zamierzają zabrać pątników także do miejsc "naznaczonych obecnością Ojca Świętego, którego sercu Meksyk był szczególnie bliski".