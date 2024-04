Pierwsza od 8 lat szansa na zmiany. ZUS dał czas do końca lipca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) otworzył pierwsze od ośmiu lat okno transferowe, które potrwa do 31 lipca. Jest to okres, w którym uczestnicy drugiego filara systemu emerytalnego, którzy mają jeszcze co najmniej 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej.