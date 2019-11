WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany hotel + 1 zieleniec 1 godzinę temu Pierwszy luksusowy hotel w Zieleńcu. Czy warto zainwestować w apartamenty w systemie condo? Inwestowanie w hotele i aparthotele w systemie condo ma wiele zalet, poczynając od oferowanej przez operatora stałej stopy zysku, a kończąc na prostym fakcie, że właściciel nie musi się zajmować na bieżąco swoją nieruchomością. Po zawarciu długoterminowej umowy z operatorem lokal staje się częścią hotelu i jest przez niego zarządzany. Operator odpowiada zarówno za bieżące utrzymanie, jak i koszty marketingowe związane z zapewnieniem odpowiedniego obłożenia lokalu. Jak w przypadku każdej inwestycji, trzeba zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, od których zależeć będzie bezpieczeństwo inwestycji. Przyszły sukces i wysokie zyski w największym stopniu zależą od dwóch czynników: atrakcyjnej lokalizacji z perspektywami na dalszy rozwój oraz wiarygodnego inwestora i operatora. Przykładem inwestycji, która spełnia oba te warunki, jest INFINITY Zieleniec Ski & Spa – aparthotel powstający w Zieleńcu, w gminie Duszniki Zdrój, w Kotlinie Kłodzkiej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Zieleniec, mała miejscowość w gminie Duszniki Zdrój, to doskonałe miejsce do wypoczynku przez cały rok. Z Dusznik Zdroju do Zieleńca jest tylko 12 km. Ten dystans można pokonać na wiele atrakcyjnych sposobów, poczynając od pieszych spacerów, przez rowery, a nawet lokalną kolejkę turystyczną. Zieleniec to również doskonała baza wypadowa do zwiedzania Kotliny Kłodzkiej, której liczba atrakcji i godnych odwiedzenia miejsc, jest bardzo długa. Na gości czekają między innymi: całoroczne koleje linowe, Park Linowy Czarna Góra, DiscGolfPark, Mountainboard, SkiGrass, ośrodek jeździecki, a nawet łowisko pstrąga. Z kolei zimowe wydanie Zieleńca - „Zieleniec Ski Arena” – cieszy się dziś opinią najlepszego ośrodka narciarskiego w Polsce. Powodem jest nie tylko malownicza lokalizacja w Kotlinie Kłodzkiej, ale też udana współpraca pomiędzy lokalnymi operatorami usług turystycznych. Zieleniec, jako jedna z nielicznych narciarskich destynacji w Polsce, oferuje świetnie rozwiniętą infrastrukturę, na którą składa się ponad 22 km tras zjazdowych, 5 kolei linowych, 24 wyciągi, snow park i half-pipe. Wszystkie te atrakcje dostępne są dla posiadaczy wspólnego karnetu. Zlokalizowany bezpośrednio na stoku aparthotel INFINITY Ski & Spa zapewni 1000 nowych miejsc noclegowych w najwyższym standardzie, a także miejsca parkingowe dla każdego apartamentu oraz luksusowe SPA. Nowoczesna architektura i najwyższy standard wyposażenia Budowa hotelu rozpoczęła się wiosną 2018 r., a zakończenie jest planowane na lipiec 2021. Wizja nowoczesnego i przyjaznego naturze budynku powstała w znanej pracowni architektonicznej Q2, która od 17 lat tworzy innowacyjną i funkcjonalną architekturę, w tym także wiele znanych obiektów hotelowych. Projekt INFINITY Zieleniec Ski & Spa jest wyjątkowy pod wieloma względami. Jednym z nich jest wykorzystanie naturalnych warunków: hotel został wkomponowany w górski krajobraz i powstaje bezpośrednio na stoku narciarskim. Goście wszystkich 353 apartamentów będą mogli cieszyć nie tylko wspaniałymi widokami, ale też bliskością wszystkich zielenieckich atrakcji: w bezpośredniej bliskości powstającego hotelu znajdują się wyciągi, wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie i inne usługi. Unikalny mikroklimat Zieleńca zapewnia natomiast możliwość uprawiania sportów zimowych przez ponad 150 dni w roku. Budynek będzie skomponowany z trzech przenikających się brył, usytuowanych tarasowo na zboczu stoku. Dzięki temu wszystkie apartamenty będą miały widok na trasy narciarskie: od frontu - w górę stoków, a po drugiej stronie - w dół, na zapierającą dech w piersi panoramę. Obiekt jest przytulony do zbocza, które stanowi jedną z jego ścian. Materiały prasowe Podziel się Eleganckie i przyjazne naturze miejsce wypoczynku i spotkań biznesowych. Zespół projektantów zadbał o wyposażenie wnętrz, które zaspokoją gusta najbardziej wymagających klientów. Luksusowe i przestronne apartamenty charakteryzują się wystrojem łączącym nowoczesność z ponadczasową elegancją. Apartamenty w większości wyposażone są w loggie lub balkony. Wszystkie przeznaczone na sprzedaż apartamenty sprzedawane są w wykończeniu „pod klucz” – wraz z kompletnym wyposażeniem w najwyższym standardzie. Obiekt będzie przyjazny naturze, a impakt na środowisko będą minimalizowały najnowsze technologie. Do systemowych rozwiązań dla obiektu należą: ograniczający emisję spalin układ ogrzewania czystą energią gazu ziemnego, wydajny system pomp ciepła, wykorzystujący odzysk powietrza odprowadzanego z układu wentylacji, trójwarstwowe okna i rygorystyczna izolacja zwiększająca wydajność ogrzewania oraz chłodzenia budynku. Będzie też energooszczędny system wyłączania światła w apartamentach podczas nieobecności w obiekcie, monitoring ogrzewania, czy system monitorowania i minimalizowania eksploatacji wody. Materiały prasowe Podziel się Perspektywiczna inwestycja i gwarancje dla właścicieli W ofercie INFINITY Zieleniec Ski & Spa znajdują się apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie apartamenty sprzedawane są w opcji pod klucz, a ich właściciele będą mogli nie tylko zarabiać, ale też korzystać z nich o dowolnej porze roku, co gwarantuje atrakcyjny pakiet właścicielski. Nabycie każdego apartamentu w INFINITY Zieleniec Ski & Spa zostaje potwierdzone wpisem w indywidualnej księdze wieczystej, a dzięki umowie najmu z operatorem, właściciel zyskuje stopę zwrotu na poziomie 7% od zainwestowanej w zakup lokalu kwoty netto w skali roku – niezależnie od tego, czy lokal jest wynajmowany, czy nie. Umowy długoterminowe zawierane są na 5 lub 10 lat, bądź na czas nieokreślony, bez możliwości skrócenia umowy - nie obowiązuje również okres wypowiedzenia. Klient ma także pełne prawo sprzedaży apartamentu innemu chętnemu, na każdym etapie inwestycji. Warunkiem jest akceptacja umowy podnajmu długoterminowego apartamentu. Wszystkie koszty administracyjne oraz opłaty związane z wynajmem (media, koszty z tytułu zarządzania nieruchomością, ubezpieczenie) pozostają po stronie operatora. Klient ponosi jedynie koszt podatku od nieruchomości, płatny z renty inwestycyjnej 7%, którą otrzymuje od inwestora. Umowa nie wymaga kredytowania lub brania pożyczek. Właściciele apartamentów otrzymują też Pakiet Inwestora, w którym znajduje się wiele zniżek i udogodnień, między innymi na ofertę restauracji, zabiegi w Spa, karnety narciarskie czy wypożyczenie sprzętu. Ci, którzy chcą połączyć inwestowanie z aktywnym trybem życia, będą mogli korzystać ze swojego apartamentu przez cały rok, także w sezonie wysokim. Winterpol - sprawdzony inwestor, znający region i jego potrzeby Inwestycję realizuje spółka, której głównym udziałowcem jest firma Winterpol, wywodząca się Zieleńca. Jej kompetencje i skuteczność w oferowaniu usług turystycznych w regionie potwierdza sukces „Zieleniec Ski Arena”. Inwestor oferuje na sprzedaż wykończone pod klucz apartamenty z garażami w popularnym systemie condo. Oznacza to, że INFINITY stanie się nie tylko ozdobą Zieleńca i jego najbardziej prestiżowym hotelem. Przede wszystkim stanie się atrakcyjną inwestycją dla tych, którzy chcą inwestować w nieruchomości i dostrzegają potencjał Zieleńca jako nowoczesnej destynacji turystycznej. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy inwestorem i lokalną społecznością, Zieleniec wzbogaci się nie tylko o aparthotel wysokiej klasy, ale też o podstawową dla rozwoju miejscowości infrastrukturę, taką jak miejski wodociąg. Spółka INFINITY Zieleniec Ski & Spa zadeklarowała udział w realizacji tego projektu, jako partner władz gminy Duszniki. Inwestor zadeklarował też pomoc w odśnieżaniu dróg dojazdowych do Zieleńca, dzięki czemu jest szansa, że znikną ogromne korki, które już od kilku lat blokują dojazd do „Zieleniec Ski Arena” w sezonie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.infinity-zieleniec.pl. W ofercie znajdują się apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie apartamenty będą dostępne w opcji pod klucz. W ofercie znajdują się apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie apartamenty będą dostępne w opcji pod klucz. Ich właściciele mogą nie tylko zarabiać, ale też korzystać z nich o dowolnej porze roku, co gwarantuje pakiet właścicielski.