Plac zabaw to konieczność. Nowe przepisy od przyszłego roku

W opinii Piotra Jarzyńskiego, te zmiany zmuszą inwestorów i projektantów do większej staranności przy projektowaniu i budowie placów zabaw dla dzieci. Jednakże w wielu przypadkach będzie to wiązać się ze wzrostem kosztów inwestycji, co w konsekwencji może wpłynąć na podwyżki cen mieszkań.