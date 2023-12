"Plaga oszustw". Przestępcy wzięli na celownik popularne platformy sprzedażowe

Przestępcy w przypadku tego typu oszustw działają bardzo podobnie. Pod pretekstem zakupu danego produktu wysyłają przez komunikator WhatsApp do sprzedającego link, który przekierowuje ich do strony złudnie przypominającej portal ogłoszeniowy lub bank. Do załączonego linku jest podana instrukcja postępowania, aby odebrać pieniądze od rzekomego kupującego. Niczego nieświadoma ofiara podaje oszustom dane z karty płatniczej bądź kredytowej lub rachunków bankowych - ostrzega policja.