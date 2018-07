Płatność kartą za granicą. Ile to kosztuje?

Zagraniczne wakacje stają się coraz popularniejsze. Wielu Polaków z pewnością zadaje sobie pytanie, jakie będą koszty płacenia kartą za granicą. Opłata zależy od wielu czynników, m.in. od operatora karty, banku czy też waluty, jaką będziemy płacić.

Najdroższe płacenie kartą MasterCard

Jeśli operatorem naszej karty bankowej jest MasterCard musimy się liczyć z nieco wyższymi opłatami przy płaceniu nią za granicą. Powodem tego jest konieczność podwójnego przewalutowania. Jeśli wybieramy się na wakacje do Chorwacji , gdzie walutą jest kuna musimy pamiętać, że każda transakcja wykonana złotówkową kartą płatniczą zostanie przeliczona z kuny na euro, a następnie z euro na złotówki. O ile pierwsze przewalutowanie odbędzie się po korzystnym dla klienta kursie MasterCard, o tyle drugie zostanie przeprowadzone według tabel banku, które są o wiele droższe od tych oferowanych przez MasterCard. Drugim problemem związanym z kosztami płatności kartą za granicą są prowizje naliczane przez bank. Każda placówka posiada swój własny cennik, który opublikowany jest na ich stronie internetowej. Przed zagranicznym wyjazdem warto jest zapoznać się zarówno z cennikiem kupna konkretnej waluty, jak również dodatkową opłatą naliczaną przez bank.

Posiadacze kart VISA płacą mniej

Na nieco inny rodzaj kosztów narażeni są posiadacze kart VISA. W ich przypadku nie mamy do czynienia z podwójnym przewalutowaniem. Oznacza to, że kwota, jaką płacimy jest od razu przeliczana z waluty lokalnej na złotówki. Transakcja odbywa się według cennika VISA, a to zapewnia klientowi o wiele korzystniejszy kurs, niż ten oferowany przez banki. Niestety podobnie jak w przypadku kart MasterCard, tutaj również klient musi liczyć się z prowizją naliczaną przez bank. Opłata ta uzależniona od tego, w jakiej instytucji posiadamy konto, jednak najczęściej wynosi około 3%.