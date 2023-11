Płocki budżet rekordowy. Miejska kasa zyskuje dzięki Orlenowi

Żeby zakład mógł powstać, potrzeba wielu rąk do pracy. W szczytowym okresie inwestycji zatrudnionych będzie między 10 tys. a 13 tys. pracowników, w tym około 6 tys. stanowić będą obcokrajowcy. Według wykonawcy inwestycji do budowy zatrudniani są pracownicy m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. Budzi to obawy okolicznych mieszkańców o bezpieczeństwo.