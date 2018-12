Po nowym roku więcej zapłacimy za śmieci. Niektóre samorządy już ogłosiły podwyżki

Po nowym roku segregowanie śmieci naprawdę będzie się opłacać. Opłaty za odbiór zmieszanych będą cztery razy wyższe niż za posortowane. Sumienność nie gwarantuje jednak oszczędności, bo jeśli sąsiedzi będą oszukiwać, ukarana może zostać cała wspólnota.

Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że 16 proc. właścicieli nieruchomości nie zbiera selektywnie odpadów. Zgodnie z zasadą, że jak nie prośbą, to groźbą, od 2019 r. zostaną praktycznie przymuszeni do segregacji, a to dlatego, że opłaty za wywóz niesegregowanych odpadów wzrośnie prawie czterokrotnie.

Śmieci, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii, trafią do pojemnika na odpady zmieszane.

Można sobie wyobrazić naganną sytuację, w której część mieszkańców domów wielorodzinnych zadeklaruje segregowanie, a w rzeczywistości tego nie robią. Jeśli będzie się to regularnie powtarzało, gmina może podnieść cenę za ich wywóz aż czterokrotnie. Jako że ustalenie, który z sąsiadów „sabotuje”, może być niemożliwe, karna stawka dotknie wszystkich mieszkańców budynku. To rodzaj odpowiedzialności zbiorowej, który wywołuje najwięcej kontrowersji.

W tej chwili w wielu miastach nie ma jeszcze ustalonych nowych stawek za wywóz śmieci. Dla osób, które nie segregują śmieci, mogą one w razie czterokrotnej podwyżki wzrosnąć do 80 zł miesięcznie w Poznaniu, prawie 120 zł we Wrocławiu i aż 160 w Krakowie i Bydgoszczy, gdzie dziś opłata za niesegregowane śmieci wynosi rekordowe 39 zł. To ceny przy jednej osobie w gospodarstwie domowym, dla kilkuosobowej rodziny są one wyższe.