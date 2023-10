Poczta Polska wprowadza specjalną aplikację. Ma dać klientom nowe możliwości

"Dla osób, które pobrały aplikację i założyły konto, ale z różnych powodów nie mają dostępu do telefonu, a chcą korzystać z funkcjonalności Pocztex Mobile, Poczta Polska uruchomiła stronę aplikacja.pocztex.pl. Można się do niej zalogować za pomocą tych samych danych, które klient wykorzystuje przy logowaniu do aplikacji. Strona ma taką samą funkcjonalność jak aplikacja mobilna" - wskazała Poczta.