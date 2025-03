Polacy dostaną bon turystyczny. Nawet 400 zł. Zapisy ruszają niedługo

Województwo podlaskie wprowadza nowy program dofinansowania wakacji , który ma na celu przyciągnięcie turystów spoza regionu. Podlaski Bon Turystyczny oferuje 400 zł dopłaty do kosztów noclegu . Program jest dostępny dla dorosłych turystów , którzy zdecydują się na co najmniej dwie noce w jednym z obiektów uczestniczących w programie.

Budżet programu wynosi 2 mln zł, a wnioski o dofinansowanie można składać od 20 kwietnia - przypomina pulshr.pl. Bon pokrywa część kosztów noclegu, ale nie obejmuje innych usług, takich jak wyżywienie. Wysokość dofinansowania zależy od standardu wybranego miejsca pobytu. Bon jest przypisany do jednej osoby i jednej rezerwacji, co oznacza, że można go wykorzystać na wyjazd rodzinny, o ile spełnione są warunki programu.