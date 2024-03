Polacy nie płacą za mieszkanie. Dłużnicy robią się coraz sprytniejsi

Na podobny problem wskazuje Katarzyna Krzyżaniak z Krajowego Rejestru Długów. - Spółdzielnie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych często wysyłają dłużnikom wezwania do zapłaty, które ci po prostu ignorują. Straszą, że dopiszą dłużnika do KRD, ale finalnie tego nie robią. A skoro nie są konsekwentni w swoich działaniach, to dłużnicy nie traktują ich poważnie - ocenia ekspertka.