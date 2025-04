Tysiące niezaszczepionych dzieci. Ruszyły kontrole. Posypią się kary

W przypadku nieprzestrzegania obowiązku szczepień, rodzice mogą być ukarani grzywną, która wynosi 500 zł. Za "recydywę" grozi już kara liczona w tysiącach złotych . Maksymalna grzywna to 50 tys. zł na jednego rodzica. Serwis gs24.pl przytacza relację inspektorów sanitarnych, którzy wskazują, że część rodziców płaci grzywny co roku.

W Polsce w ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost liczby zachorowań na choroby zakaźne. W 2024 roku odnotowano ponad 32 tys. przypadków krztuśca, co stanowi niemal trzydziestokrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Równie alarmujące są statystyki dotyczące odry, gdzie liczba zachorowań wzrosła z 35 przypadków w 2023 roku do 279 w 2024 roku.