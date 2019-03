Polacy płacą za wycieczki promowe znacznie więcej niż Szwedzi. Dziennikarze porównali cenniki

Szwedzcy dziennikarze przejrzeli cenniki armatora Stena Line i doszli do wniosku, że faworyzuje on klientów ze Szwecji. Rejs z Karlskrony do Gdyni i z powrotem jest kilkakrotnie tańszy niż gdy pasażer zaczyna podróż w Gdyni.

Według Szwedzkiego Radia w okresie od stycznia do maja koszt 36-godzinnej wycieczki z Karlskrony do Gdyni i z powrotem wynosi w zależności od dnia jedynie 99 koron (ok. 40 złotych) lub 198 koron (ok. 80 złotych). Natomiast ta sama oferta w drugą stronę, czyli z Gdyni do Karlskrony, to już znacznie większy wydatek, 1554 korony (ok. 600 złotych) – informuje RMF FM.