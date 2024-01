Polacy prywatyzują jeziora. Nielegalne ogrodzenia rosną jak grzyby po deszczu

W świetle "Prawa Wodnego" ogrodzenie jeziora jest w zasadzie niemożliwe. Posiadając działkę nad brzegiem akwenu, trzeba zadbać, by płot nie zbliżył się do granicy brzegu na odległość bliższą niż 1,5 m. Ustawodawca chciał w ten sposób zadbać, by dostęp do jezior miał charakter powszechny i by każdy chętny mógł swobodnie obejść je dookoła. Zabronione jest także "zakazywanie lub uniemożliwianie przechodzenia" przez obszar styczny z linią brzegową.