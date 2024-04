Polacy tłumnie ruszą na majówkę. Warto pospieszyć się z rezerwacją

Lepsza sytuacja hoteli wypoczynkowych

Zwrócono uwagę, że wskaźniki obłożenia były niższe od uzyskanych rok temu, dla ponad połowy hoteli (54 proc.) frekwencja pogorszyła się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie do 10 pp. 36 proc. obiektów poprawiło obłożenie, z najliczniejszą grupą 26 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 11 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w marcu 2023 roku.