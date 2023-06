Polacy tną wydatki na wakacje. Czekają na wyjazdy poza sezonem

Czterech na pięciu badanych planuje wyjazd wypoczynkowy, a wśród osób rezygnujących z wczasów główną przyczyną jest brak możliwości finansowych - wynika z badania firmy Deloitte. Co trzeci Polak ogranicza plany wakacyjne, by zaoszczędzić - dodano.

Co trzeci Polak ogranicza plany wakacyjne, by zaoszczędzićzy urlop musi być drogi? Co warto wiedzieć, aby nie przepłacić?

Źródło: East News , fot: Stanislaw Bielski/REPORTER