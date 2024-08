Polak w oku mieszkaniowego cyklonu. Oto ile kosztuje wynajem w NY

Myślę, że wszyscy cieszyliśmy się z możliwości współpracy z Netfliksem. Przed wejściem na plan trzeba było podpisać kilka umów, co było koniecznością za każdym razem, gdy Netflix nagrywał. To było ciekawe, bo trzeba było stać w kolejce do własnego biura, żeby podpisać dokumenty. Może to było trochę dziwne, ale tak działa telewizja i nagrywanie. Każda firma musi się w jakiś sposób zabezpieczyć, więc było to "zło konieczne". Mimo to myślę, że wszyscy cieszyli się z obecności kamer i każdy w jakimś stopniu chciał się pojawić w serialu. I myślę, że każdy w jakimś stopniu się pojawił, więc nie było to aż tak uciążliwe dla naszej codziennej pracy. Tym bardziej że praca agenta nieruchomości polega na spotkaniach z klientami i prezentacjach mieszkań oraz domów, więc dobry agent nieruchomości nawet nie zauważył obecności Netfliksa w naszym biurze.