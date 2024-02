Polaków nie stać na grzanie zimą. Jest coraz gorzej

Polacy oszczędzają na ogrzewaniu

Od 16 proc. do 30 proc. Polaków wydaje na ogrzanie domu lub mieszkania bardzo dużą część swoich dochodów - od 10 proc. do nawet jednej czwartej budżetu domowego. Mniej więcej u co ósmego ankietowanego ubóstwo energetyczne pogłębia ubóstwo ekonomiczne. Od 3 proc. do 5 proc. respondentów nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb ze względu na braki infrastrukturalne. Około 13-16 proc. jest natomiast zmuszona ze względów finansowych na mocne ograniczenia w zużyciu energii.