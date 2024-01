Polscy filmowcy walczą o pieniądze. Gra o dziesiątki milionów rocznie

Brak uregulowań prawnych

Tantiemy to wynagrodzenia z tytułu odtworzenia utworu, które płacą twórcom telewizja, radio, kino. - Z punktu widzenia prawa wygląda to tak, że obecne regulacje nie przewidują tantiem za streaming. Do polskich przepisów nie została wdrożona unijna dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. To szeroka regulacja praw twórców w odniesieniu do platform streamingowych i ogólnie korzystania z utworów w internecie.