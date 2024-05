Polska broń na zagranicznych cywilnych rynkach. Na liście nawet Bahrajn

W trakcie wojny w Ukrainie głośno zrobiło się o polskiej broni, która trafiła do wojsk ukraińskich. Wtedy wiele osób pierwszy raz usłyszało o Krabach, czy Piorunach. Jednak polski przemysł zbrojeniowy to nie tylko produkcja sprzętu dla wojska. Istnieje również segment broni cywilnej, która trafia na komercyjne, zagraniczne rynki. Zapytaliśmy Polską Grupę Zbrojeniową o to, co i gdzie sprzedajemy.