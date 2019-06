"Polska" drożyzna. Nawet tropikalnego ananasa kupimy taniej niż włoszczyznę

Polskie produkty stają się rarytasami. Za kilogram włoszczyzny lub pietruszki płacimy więcej niż np. za kilogram ananasa z Kostaryki. - Wszystko przez rekordowe upały - tłumaczą eksperci.

Ananas z drugiego końca świata jest tańszy od polskich warzyw (123RF)

W polskich hipermarketach średnia cena sztuki ananasa, ważącego niecałe dwa kilo, to ok. 9 zł. Tym samym kilogram tego owocu kosztuje mnie niż 5 zł. Gdy dołożymy do tej sumy 1 zł to będzie nas stać… na 600 gram polskiej włoszczyzny.

To nie żart. Kilogramowe opakowanie, w którym znajdują się marchew, pietruszka, por, seler, kapusta włoska, lubczyk i cebula jest dwa razy droższe od kilograma tropikalnego owocu. Owocu, który musi przemierzyć 10 tys. km z odległej Kostaryki, zanim dotrze do Polski.

Według portalu FoodNavigator, produkcja ananasów w Kostaryce wzrosła w ostatnich latach o ok. 10 proc. Nic dziwnego. Ananasy są smaczne i wszechstronne. Można je wykorzystywać w daniach głównych i deserach, a także jako zdrową przekąskę. Co jednak sprawa, że kilogram ananasa jest tańszy od kilograma włoszczyzny czy pietruszki? Odpowiedź jest prosta: pogoda.

Przedłużająca się susza i rekordowe upały w Polsce spowodowały spadki podaży i jakości krajowych owoców i warzyw. To z kolei wpłynęło na wahania cen. Teraz na rynku owoców truskawki kosztują 4,5-9 zł za kilogram. Czereśnie: 3,5 do 7 zł/kg. Z kolei porzeczki czerwone to koszt 6-10 zł/kg, agrest 5-7 zł/kg, a jeżyny nawet 25 zł/kg. Sporo trzeba zapłacić za pierwsze w tym roku wiśnie - od 8 do 9 zł/kg. Z kolei pierwsze dostawy winogron z Sycylii ustaliły cenę w hurcie na 13-14 zł za kilogram.

- Warzywa i owoce bardzo szybko dojrzewają. Pojawiają się na rynku falami, by nagle zniknąć i pozostawić dziurę podażową. Trudno prognozować dalszy przebieg letniego sezonu handlowego. Wszystko zależy od układu pogodowego w najbliższych tygodniach. Również handlowcy bardzo narzekają na niski popyt nawet na arbuzy, które powinny w tym momencie być hitem sezonu. Wszystko przez rekordowy upał, który zniechęca do wyjścia z domu na zakupy - komentuje dla money.pl ekspert rynku w Broniszach, Maciej Kmera.

Na rynku warzyw cebula krajowa w łusce kosztuje już 3 zł/kg. Pietruszka wciąż utrzymuje wysoką cenę około 12-15 zł/kg. Spadła wreszcie cena fasolki szparagowej z 11-12 zł/kg do poziomu 5-6 zł/kg. Praktycznie nie występuje już na rynku ubiegłoroczna biała kapusta, której cena oscylowała około 4-4,5 zł/kg. Bardzo drogie jak na tę porę są krajowe ziemniaki młode. Koszt kilograma to od 1,85 do 2,3 zł/kg.

Takie ceny mogą szokować. Czy to znaczy, że niedługo pietruszka i włoszczyzna staną się rarytasami, a ananasy nam spowszednieją? Ekspert uspokaja: - To nie są dobra substytucyjne, żeby ich ceny w jakimś stopniu były ze sobą skorelowane. Gdyby jabłka były droższe od ananasów to wtedy bym się zastanawiał i myślał, co jest nie tak - mówi Jakub Olipra, analityk banku Credit Agricole.

Jak dodaje: - To jest ten sam przypadek co w 2017 r. gdy 1 kg ośmiorniczek w markecie był tańszy niż 1 kg masła. Porównywanie tych dwóch produktów jest oczywiście nośne, ale z punktu widzenia ekonomicznej analizy nie ma sensu.