Polska i Niemcy zapowiadają rozbudowę połączeń kolejowych

Dobre wieści dla podróżnych kursujących między Berlinem a Szczecinem: na tej trasie powstaną dwa tory, co skróci czas przejazdu. Po chudych latach poprawa ma nastąpić także na trasach Berlin-Kraków i Berlin-Warszawa.

-To jest krok milowy dla całego europejskiego regionu metropolitarnego. Teraz musimy szybko sporządzić plan i zrealizować go bez zwłoki - powiedział Woidke, który jest premierem graniczącej z Polską Brandenburgii.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że dwutorowa linia ma być oddana do użytku w 2023 roku. Obecnie tylko część trasy z Berlina do Szczecina jest dwutorowa, co znacznie wydłuża czas podroży. Wąskim gardłem jest odcinek z Angermuende do polskiej granicy.