Polski Ład rozwiązuje jeden kłopot. Istotny dla władzy, nie dla Polaków

Można by pomyśleć o preferencjach podatkowych za zatrudnienie kilku pierwszych osób. Dziś gdy kupuje pan drukarkę za 1000 zł, wrzuca pan w koszty 1000 zł. Zatrudniony za 1000 zł – to taki sam koszt uzyskania przychodu. Pod względem podatkowym wydanie na sprzęt albo na pracownika nie różni się, a z drukarką mniej problemów. Co stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorca zatrudniający dwóch pracowników, mógł wrzucić w koszty prowadzenia działalności dwukrotność kosztów ich zatrudnienia? To nadal nie sprawi, że zaoferowanie etatu będzie tak samo korzystne jak przyjmowanie do pracy "przedsiębiorców", ale różnica się zmniejszy. Warto to zrobić.