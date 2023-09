Polskie szkoły pod lupą. Oto opinie Polaków o szkolnictwie

Aż 79 proc. Polaków jest zdania, że polska szkoła nie przygotowuje uczniów do realiów rynku pracy ani do tego, co może ich spotkać w przyszłej karierze zawodowej, wynika z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer Polska. Mimo to 59 proc. respondentów pozytywnie ocenia kompetencje zawodowe nauczycieli.