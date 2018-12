Ponad 90 proc. plastiku nigdy nie trafiło do recyklingu. Według Brytyjczyków to "statystyka roku"

Królewskie Towarzystwo Statystyczne znowu wybrało "statystykę roku". Tym razem Brytyjczycy wyróżnili fakt, że aż 90,5 proc. plastiku z całego świata nigdy nie trafiło do recyklingu. - To pokazuje skalę zjawiska, z którym mamy do czynienia - mówi szef Towarzystwa.

Królewskie Towarzystwo Statystyczne zwróciło uwagę na problem dotyczący plastiku (iStock.com, Fot: Cn0ra)

Choć kandydatów do "statystyki roku" nominują zwykli ludzie, to ostateczny wybór należy do członków Towarzystwa. - To bardzo niepokojące, że aż taka część plastiku nie trafia do recyklingu. Te dane pokazują nam skalę współczesnych wyzwań - powiedział sir David Spiegelhalter, szef Królewskiwgo Towarzystwa Statystycznego.

Wśród kandydatów do tego tytułu były jednak i inne ciekawe dane. Na przykład "9,5 proc". Właśnie o tyle zmniejszyła się w przeciągu dekady liczba osób, które żyją w "zupełnym ubóstwie".

Wśród nominowanych statystyk było też "40 proc.". Właśnie tyle mężczyzn w Rosji nie dożywa wieku 65 lat. Towarzystwo zainteresowała też kwota "1,3 mld dolarów". Właśnie o tyle spadła wartość firmy Snap Inc., gdy celebrytka Kylie Jenner publicznie poinformowała, że rezygnuje z korzystania z należącej do niej aplikacji Snapchat.

Poza "statystyką roku" wybrano też "brytyjską statystykę roku". Padło na "27.8 proc.". Aż tyle całej energii na Wyspach 30 czerwca zostało wygenerowane przez energię słoneczną.