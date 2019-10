Posiadłość założyciela Microsoftu na sprzedaż

Ponad 41 mln kosztuje posiadłość, należąca do Paula Allena, jednego z założycieli Microsoftu. Na sprzedaż wystawiono też ogromną działkę i jacht zmarłego miliardera.

Kupić można też jacht, który należał do milionera - "Octopus". Na ponad 125 metrowej jednostce jest m.in. studio nagraniowe, przeszklona podłoga do obserwacji dna morskiego, windy oraz kort do koszykówki.

Allen rozpoczął studia na Washington State University, jednak przerwał je, by rozpocząć pracę jako programista dla firmy Honeywell. Następnie przekonał Billa Gatesa, by również porzucił studia i wspólnie z nim założył firmę. To on zaproponował nazwę „Micro-Soft” i zdobył pierwszą przełomową umowę dla firmy z IBM.