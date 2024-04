Powrót kultowych atrakcji w Warszawie. Znamy ceny biletów na rejs

Na stołeczne ulice wyjadą kultowe jelcze (tzw. "ogórki") i ikarusy, które obsłużą one linię 100. Będzie ona kursować od 1 maja do 22 września w weekendy i święta oraz dodatkowo 2 i 31 maja oraz 16 sierpnia (co 45 minut) Linię obsługują autobusy wysokopodłogowe.