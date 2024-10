Nie oddał 900 tys. zł. Komornik jest bezradny przez metodę na kościół

Jak podaje redakcja programu Polsatu "Państwo w Państwie", Rafał C. zarejestrował swoje gospodarstwo rolne jako miejsce kultu Kościoła Naturalnego. To sprawiło, że komornik nie może wejść na teren posesji i zabezpieczyć majątku. Wartość tego majątku szacowana jest na prawie milion złotych. Rafał C. życzy, aby zwracano się do niego per "misjonarzu Rafale".