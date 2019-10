PPK. Wystarczy rok oszczędzania, by zyskać 470 zł do emerytury

Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym większe pieniądze dostaniemy po zakończeniu pracy. Ogólna zasada jest taka, że im dłużej pieniądze "pracują", tym więcej jest na koniec do wyjęcia. Nie oznacza to jednak, że kiedykolwiek jest za późno, by zacząć oszczędzać.

Kto przystąpi do PPK na rok przed emeryturą może otrzymać 470 zł Pracowniczym Planom Kapitałowym (East News, Fot: East News)

Serwis prawo.pl przekonuje, że nawet osoba, która za rok planuje przejść na emeryturę, skorzysta na tym, że przez 12 miesięcy będzie uczestniczyła w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Jak to możliwe? Pieniądze na PPK są wpłacane zarówno przez zatrudnionego (2 proc. wynagrodzenia brutto), jak i pracodawcę - 1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Dodatkowo, do rachunku każdego pracownika ma dopłacać także państwo. W pierwszym roku pracownicy otrzymają tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Z kolei dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł.

Trzeba przy tym pamiętać, że warunkiem przysługiwania dopłaty rocznej jest to, aby kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

- W praktyce 2019 roku oznacza to konieczność zasilenia rachunku uczestnika PPK kwotą co najmniej 472,50 zł i to do końca tego roku kalendarzowego – czytamy w serwisie prawo.pl.

A teraz, w praktyce: ile może zyskać 59-latka, która za rok chce przejść na emeryturę? Dziennik "Fakt" przeprowadził kalkulację, z której wynika, że jeśli taki pracownik złoży odpowiedni wniosek i przystąpi do programu PPK, to spełniając warunki może otrzymać tak wpłatę powitalną 250 zł, jak też dopłatę roczną 240 zł.

Przykładowo, jeśli osoba, która nie ma 60 lat, zarabia 3 tys. zł i zdecyduje się na przystąpienie do PPK na rok, to po skończeniu 60. roku życia uzbiera 1784 zł i właśnie taką kwotę będzie mogła od razu wypłacić. Kwota zawiera wpłatę własną - 720 zł, wpłatę pracodawcy - 520 zł oraz dopłatę państwa w wysokości 470 zł.

Warto jednak wstrzymać się z wnioskiem o wypłatę pieniędzy z programu i nie robić tego tuż po skończeniu 60. roku życia. Lepiej zrobić to dopiero po otrzymaniu dopłaty rocznej, ponieważ w innej sytuacji dodatek w wysokości 240 zł nie zostanie wypłacony.