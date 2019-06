Praca marzeń na Malediwach? Dwutygodniowy staż w Ośrodku Ratowania Żółwi Morskich

Marzysz już o wakacyjnym wypoczynku? Mamy świetną informację. Co prawda oferta stażu jest bezpłatna, ale zgodnie z ofertą Coco Palm Dhuni Kolhu, pracodawca zapewnia przelot, zakwaterowanie i wyżywienie na rajskich Malediwach.

Jak zapewnia przyszły pracodawca, Centrum Ratownictwa Żółwi Morskich jest pierwszym i jedynym ośrodkiem ratunkowym na Malediwach, które jest w pełni wyposażone w urządzenia chirurgiczne i diagnostyczne do ratowania żółwi morskich oraz prowadzone przez lekarzy weterynarii.

Do obowiązków stażysty będzie należało m.in. karmienie żółwi, czyszczenie zbiorników do ich przechowywania, obserwowanie operacji i procedur medycznych, uczestnictwo w akcjach ratunkowych w celu zbierania potrzebujących żółwi oraz interakcja z gośćmi odwiedzającymi centrum i przekazywanie im informacji o żółwiach w nim przebywających.

Przyszły pracodawca zapewni stażystom bezpłatny przelot, zakwaterowanie oraz wyżywienie na rajskich Malediwach. Brzmi świetnie? To nie koniec.

Aplikant musi jedynie wysłać 3-minutowy filmik oraz list motywacyjny (do 500 słów) wyjaśniający, dlaczego to właśnie on jest najlepszym kandydatem.