Praca na kacu. W biurze cierpi regularnie 4 proc. Polaków

Co drugi Polak oraz co trzecia Polka przyznają, że przynajmniej raz w życiu poszli do pracy będąc na kacu - wynika z badań firmy AlcoSense Laboratories.

Rocznie wypijamy 11,6 l stuprocentowego alkoholu na głowę.

Rocznie wypijamy 11,6 l stuprocentowego alkoholu na głowę. Polska pod względem spożycia alkoholu na mieszkańca klasyfikuje się dopiero w drugiej dziesiątce globalnego zestawienia.

Według ostatnich danych WHO wypijamy rocznie 11,6 l stuprocentowego alkoholu na głowę. Dla porównania Czesi, Litwini i Rosjanie – wypijają więcej. Mimo tego co drugi Polak oraz co trzecia Polka przyznają, że przynajmniej raz w życiu poszli do pracy będąc na kacu.

Jak wynika z badań AlcoSense Laboratories więcej niż co czwarty ankietowany przyznał, że podobna sytuacja przydarzyła mu się kilkukrotnie. Dla 15% praca na kacu była sytuacją jednorazową. Z kolei regularnie w takim stanie pracuje prawie 4 proc. respondentów.

- Statystyczny Polak w ciągu roku wypija niewiele więcej alkoholu niż statystyczny Brytyjczyk, ale wybiera trunki mocniejsze, którymi jednorazowo łatwiej się upić. Efektem takiego picia może być silniejszy kac. Według WHO aż 36 proc. spożywanych w Polsce alkoholi to grupa spirytusowa, do której zaliczają się wódki i nalewki. W przypadku Brytyjczyków ta grupa to 22 proc. spożycia. Na Wyspach, choć może trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę stereotypy o Brytyjczykach, najpopularniejszym alkoholem jest wino – komentuje Hunter Abbott z firmy AlcoSense Laboratories.

Stawienie się w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w trakcie pełnienia obowiązków służbowych jest naruszeniem kodeksu pracy. Z kolei pracowanie na kacu teoretycznie nie.

Jednak, jak zauważają autorzy badania, jeśli czujemy się fatalnie, to pracujemy mniej wydajnie. Stąd pojawianie się w pracy z widocznym "syndromem dnia wczorajszego" może mieć przykre konsekwencje w związku z niewywiązywaniem się z zadań służbowych. Tym bardziej, że intensywnego kaca trudno ukryć przed pracodawcą lub współpracownikami.