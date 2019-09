Praca w komisji wyborczej: kto może liczyć głosy, ile można zarobić

Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej czekają na chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Nie muszą to być osoby związane z komitetami wyborczymi.

Dieta dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniesie 350 zł, o 50 zł więcej niż przy wyborach samorządowych. (PAP, Fot: Tomasz Waszczuk)

Wprawdzie w zgłaszaniu członków pierwszeństwo mają poszczególne komitety wyborcze, ale aplikować mogą też osoby nie związane z partiami. "Niezwiązani" mogą zostać wybrani, jeśli partyjnych kandydatów będzie za mało. Wtedy zostaną dobrani losowo przez komisarzy wyborczych. Termin powołania obwodowych komisji wyborczych upływa za niespełna trzy tygodnie – 22 września – informuje serwis "Gazeta wrocławska".

Komisje liczą - zależnie od liczby mieszkańców na swoim terenie - od 7 do 15 osób, czyli kilkaset tysięcy w całym kraju. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich komisji, do obsługi wyborów tylko we Wrocławiu trzeba skompletować sztab liczący około 4 tysięcy osób.

Jak aplikować? Chęć pracy w komisji wyborczej można zgłosić u pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, w urzędzie gminy i ona prześle takie zgłoszenie do nas, lub bezpośrednio w biurze Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy, a także namiary na urzędników wyborczych w gminach, można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy. Jak podaje PKW, termin ten mija 13 września.

Ile można zarobić

Diety przewodniczących obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu wynoszą 500 złotych. Zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dostaną 400 złotych (jeszcze w 2015 roku było to 180 zł), a członkowie tych komisji - 350 zł (wcześniej 160 zł). Oznacza to wzrost na poziomie przeszło 100 procent.

Do głównych obowiązków członków komisji należą: czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, liczenie głosów i ustalenie wyników głosowania w obwodzie, a następnie przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Jakie warunki trzeba spełnić, by być kandydatem do pracy w komisji? Osoba ta musi być ujęta w stałym rejestrze wyborców w województwie, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania. Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat.

Osoba ta nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.