Polacy idą w kamasze. Oto kto musi stawić się przed komisją

Rozporządzenie wskazuje również Polaków, którzy w latach 2022-2023 zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat oraz osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się do kwalifikacji na ochotnika.