Premia za urodzenie dziecka. Koncern zapłaci pracownikom 300 tys. zł

Kryzys demograficzny w Korei Południowej

Według danych rządowych całkowity współczynnik dzietności w Korei Południowej – średnia liczba dzieci, jakie kobieta ma urodzić w ciągu swojego życia – spadł z 0,78 w 2022 r. do 0,72 w 2023 r. Przewiduje się, że w tym roku spadnie do 0,68, czyli znacznie poniżej 2,1, które zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest niezbędne do zapewnienia zasadniczo stabilnej populacji - podaje "Financial Times".