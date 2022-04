Produkty Kinder wycofane ze sprzedaży. Ostrzeżenie GIS

Ostrzeżenie GIS dotyczy wszystkich partii Kinder Schokobons 46 g, 125 g i 200 g o dacie trwałości od 25.05.2022 do 23.08.2022; Kinder Niespodzianka Maxi 100g o nr partii: L355R03, L356R03, L004L03, L006L03 o dacie przydatności do spożycia 21.08.2022; Kinder Niespodzianka Maxi 100g o nr partii L356R03, z terminem przydatności do spożycia 17 -18.09.2022 oraz Kinder Maxi Mix 133g z terminem przydatności do spożycia 21.08.2022. Chodzi o partie tego produktu: L322RWPJ, L323RWPJ, L354RWPJ, L013LWPJ i L039LWPJ.