Program "Moja Woda" hamują absurdalne przepisy. Potrzebne są pilne zmiany

Montaż zbiornika na deszczówkę wymaga czasochłonnego ubiegania się o zgodę na budowę. Dlatego we wrześniu 2023 roku do Sejmu wpłynęła petycja, której autor wnioskuje, by montaż tak prostego urządzenia odbywał się wyłącznie na podstawie zwykłego zgłoszenia, a nie uzyskiwania pozwolenia na budowę - czytamy w serwisie.