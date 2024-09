Przełom w strefie wybuchu w Poznaniu. Przedsiębiorcy mówią o pomocy

- Sytuacja zmienia się dynamicznie. Na przykład budynki naprzeciwko były już w miarę oddane do użytku, ale w czwartek znowu ewakuowano osoby z budynku dokładnie naprzeciwko, bo przesunęła się fasada. Oficjalna informacja mówi, że obszar będzie zamknięty do czasu wyburzenia spalonego budynku, ale to nie jest do końca precyzyjne. Nie wiadomo, czy dotyczy to wszystkich budynków czy tylko niektórych oraz czy chodzi o całkowite czy częściowe wyburzenie - mówi WP Finanse Tepper.