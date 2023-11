Przełomowa zmiana w Chinach. To wielka szansa dla Polski

W 2022 i w 2023 r. udział Chin w światowym PKB się zmniejszał. To historyczna zmiana. Chiny nie przyczyniają się już do wzrostu światowej gospodarki. Za jej rozwój odpowiadają USA i kraje wschodzące, w tym zwłaszcza Indie, Indonezja, Meksyk, Brazylia i Polska - pisze w "Financial Times" Ruchir Sharma, szef Rockefeller International.