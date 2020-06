Przez kilka tygodni świat cieszył się lepszym powietrzem. Szybko zaprzepaściliśmy ten sukces

A było tak pięknie! W marcu poziom dwutlenku azotu w powietrzu w Chinach spadł o 38 proc. w stosunku do stanu z 2019 r., a poziom PM2,5 (czyli małymi małe cząsteczkami stałymi) spadł o 34 proc. Niewiele potrzeba było czasu, by zanieczyszczenie powietrza w Chinach powróciło do poziomów sprzed pandemii.