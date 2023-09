Poszedł na zakupy w Moskwie. Tak wyglądają "puste półki"

Zapytany o to Stihl poinformował SWR, że od marca 2022 r. nie dostarcza już sprzętu do Rosji: opisywane oddziały to niezależni rosyjscy dealerzy, którzy kupili swoje towary od byłych importerów. Urządzenia, które są nadal dostępne na rynku rosyjskim, pochodzą zatem z dostaw uzyskanych przed rozpoczęciem wojny.