Pojechali do Moskwy. "Półki pełne produktów z Niemiec"

Wybierający się na zakupy do oddziałów sieci sklepów z elektroniką M-Video lub Holodilnik znajdzie tam zaskakująco duży wybór niemieckich produktów. I to po standardowych cenach, w niektórych przypadkach nawet korzystniejszych niż w Niemczech - pisze w poniedziałek portal telewizji ARD. Produkty "Made in Germany" są również dostępne w supermarketach i sklepach specjalistycznych.