Putin zakręcił kurek. Minister gospodarki: nie będę owijał w bawełnę, sytuacja jest trudna

W ostatnich dniach Gazprom ograniczył dostawy do klientów we Włoszech, Niemczech, Francji i Austrii, co spowodowało poruszenie na rynkach energii i doprowadziło do ponownego wzrostu cen. Do tej pory jednak była to negatywna reakcja odbiorców na warunek reżimu Władimira Putina, by za surowiec płacić w rublach (chociaż umowy stanowią inaczej). Z tego powodu rosyjski gaz nie płynie już gazociągami m.in. do Polski, Bułgarii, Danii czy Finlandii.